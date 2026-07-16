Pasaron a sala común a la joven que recibió una paliza a la salida de un boliche

Se trata de Leila Fernández, de 24 años. La joven fue agredida de manera brutal a la salida de un boliche de Costanera Sur Corrientes. Leila tuvo una evolución favorable y fue trasladada a una sala común del Hospital Escuela.
Leila estaba internada en el Escuela luego de sufrir un feroz ataque por parte de tres mujeres durante la noche del domingo.
Luego de la agresión, la joven también protagonizó un siniestro vial.
Como consecuencia de ambos hechos, Fernández sufrió varios traumatismos, un corte en una de sus piernas y lesiones en la boca, por lo que debió ser sometida a una cirugía dental.
Fuente: www.radiodos.com.ar