Paso de la Patria: Demoran a un hombre con antecedentes policiales y secuestran un automóvil sin papales

En la jornada de hoy 07-07-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal de la Comisaria Distrito 1º Paso de la Patria, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron un automóvil y demoraron a un hombre mayor de edad.
El procedimiento se concretó en
horas de la mañana, en inmediaciones de las Avenidas Prefectura y Rioja de la
citada localidad, cuando los efectivos divisaron e identificaron a un hombre
mayor de edad, a bordo de un automóvil –marca Ford Escort-, quien no contaba
con las documentaciones del vehículo, no pudiendo justificar la propiedad del
mismo, además, tras las primeras averiguaciones, resultó que el hombre
presentaba antecedentes policiales.
El demorado junto al rodado
secuestrado, fueron trasladados a la dependencia policial donde continuaron con
los tramites de rigor.