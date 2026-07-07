martes, 7 de julio de 2026

Paso de la Patria: Demoran a un hombre con antecedentes policiales y secuestran un automóvil sin papales

En la jornada de hoy 07-07-26, efectivos policiales de la Dirección de Investigación Criminal de la Comisaria Distrito 1º Paso de la Patria, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron un automóvil y demoraron a un hombre mayor de edad.

El procedimiento se concretó en horas de la mañana, en inmediaciones de las Avenidas Prefectura y Rioja de la citada localidad, cuando los efectivos divisaron e identificaron a un hombre mayor de edad, a bordo de un automóvil –marca Ford Escort-, quien no contaba con las documentaciones del vehículo, no pudiendo justificar la propiedad del mismo, además, tras las primeras averiguaciones, resultó que el hombre presentaba antecedentes policiales.

El demorado junto al rodado secuestrado, fueron trasladados a la dependencia policial donde continuaron con los tramites de rigor.