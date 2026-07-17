Paso de la Patria: Demoran a un joven y recuperan una moto robada

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Honda, modelo Wave 110c.c-, motivo por el cual de forma inmediata los policías iniciaron un operativo cerrojo un intenso, logrando a los pocos minutos recuperar el rodado recientemente sustraído, así mismo procedieron a la demora del presunto autor del hecho, un joven de 17 años de edad.
El joven y lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.