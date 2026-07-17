Paso de los Libres: Demoran a un joven y secuestran elementos relacionados a una causa que se investiga

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar órdenes de
allanamientos, en domicilios ubicados en los Barrio 69 y 80 Viviendas de esa
Localidad, para lo cual contaron la valiosa colaboración de personal de Grupo G.T.O,
G.R.I.M, Brigada de Investigación de las Comisarias 1ra, 2da y 3ra, todos ellos
de Paso de los Libres.
En ese marco procedieron al
secuestro de 6 teléfonos celulares, dinero en efectivo, un envoltorio de
cocaína, 4 plantas de marihuana de diferentes tamaños, las cuales se hallarían
presuntamente relacionados al hecho que se investiga. Así mismo, procedieron a
la aprehensión de un joven de 24 años de edad.
El joven, junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.