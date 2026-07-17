viernes, 17 de julio de 2026

Paso de los Libres: Demoran a un joven y secuestran elementos relacionados a una causa que se investiga

Efectivos policiales de la División de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado pertenecientes a la Unidad Regional IV Paso de los Libres, en colaboración con la unidad fiscal interviniente, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite, tras diligenciar sendas órdenes de allanamientos, aprehendieron a un joven mayor de edad y secuestraron cosas que interesarían en la causa.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los policías a diligenciar órdenes de allanamientos, en domicilios ubicados en los Barrio 69 y 80 Viviendas de esa Localidad, para lo cual contaron la valiosa colaboración de personal de Grupo G.T.O, G.R.I.M, Brigada de Investigación de las Comisarias 1ra, 2da y 3ra, todos ellos de Paso de los Libres.

En ese marco procedieron al secuestro de 6 teléfonos celulares, dinero en efectivo, un envoltorio de cocaína, 4 plantas de marihuana de diferentes tamaños, las cuales se hallarían presuntamente relacionados al hecho que se investiga. Así mismo, procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años de edad.

El joven, junto a lo secuestrado fueron trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.