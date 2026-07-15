miércoles, 15 de julio de 2026

Paso de los Libres: Demoran a un hombre con marihuana y dinero en efectivo

En la noche de ayer 14-07-26, efectivos policiales de la División de Investigación Criminal -D.I.C- dependiente de la Comisaría Segunda de Paso de los Libres, en momentos que realizaban recorridas de prevención lograron la aprehensión de un hombre y el secuestro de marihuana, dinero en efectivo, una motocicleta y otros elementos de interés.

El procedimiento se concretó alrededor de las 20:45 horas, mientras los uniformados realizaban recorridas preventivas por Avenida 2 de Abril, en inmediaciones del Barrio 508 Viviendas de esa localidad, donde detuvieron la marcha de una motocicleta -marca Ghiggeri 110c.c- conducida por un hombre de 37 años, quien tenía en su poder tres envoltorios que contenían una sustancia vegetal, la cual, tras realizar el correspondiente test orientativo, arrojó resultado positivo para marihuana.

En este contexto, se procedió al secuestro de la sustancia estupefaciente, un teléfono celular, una balanza digital, dinero en efectivo y la motocicleta, mientras que el hombre fue aprehendido.

El aprehendido junto a todo lo secuestrado fue puesto a disposición de la justicia interviniente, siendo trasladados a la citada dependencia policial donde se inició de actuaciones judiciales por presunta infracción a la Ley Nacional Nº23.737 de Estupefacientes, continuándose con las diligencias de rigor.