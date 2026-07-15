Paso de los Libres: Demoran a un hombre con marihuana y dinero en efectivo

El procedimiento se concretó
alrededor de las 20:45 horas, mientras los uniformados realizaban recorridas
preventivas por Avenida 2 de Abril, en inmediaciones del Barrio 508 Viviendas
de esa localidad, donde detuvieron la marcha de una motocicleta -marca Ghiggeri
110c.c- conducida por un hombre de 37 años, quien tenía en su poder tres
envoltorios que contenían una sustancia vegetal, la cual, tras realizar el
correspondiente test orientativo, arrojó resultado positivo para marihuana.
En este contexto, se procedió al
secuestro de la sustancia estupefaciente, un teléfono celular, una balanza
digital, dinero en efectivo y la motocicleta, mientras que el hombre fue
aprehendido.
El aprehendido junto a todo lo
secuestrado fue puesto a disposición de la justicia interviniente, siendo
trasladados a la citada dependencia policial donde se inició de actuaciones
judiciales por presunta infracción a la Ley Nacional Nº23.737 de Estupefacientes,
continuándose con las diligencias de rigor.