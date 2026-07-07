Paso de los Libres: Joven motociclista murió tras chocar contra un automóvil

En horas de la madrugada del domingo 05-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Paso de los Libres, tomaron conocimiento que por calle Coronel Lòpez y Yatay se habría producido un siniestro vial con consecuencia fatal.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un automóvil -marca
Renault Twingo-, conducido por una mujer mayor de edad y una motocicleta -marca
Motomel S2- guiado por un joven -mayor de edad- de apellido Torrente, quien habría
fallecido en el lugar.
En el lugar se realizaron las
correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno,
en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los trámites de rigor.