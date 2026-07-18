Paso de los Libres: La Policía recuperó una moto robada

En la jornada de ayer 17-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 3ra. de Paso de los Libres, en el marco de actuaciones judiciales que se investigan por – supuesto robo-, con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar diversas labores de investigación, lograron recuperar una motocicleta.
El procedimiento fue realizado luego de tomar
conocimiento de la sustracción de una motocicleta – marca Corven Energy 110cc.
-, ante lo cual, los efectivos junto al personal de área de investigaciones de
la misma dependencia, realizaron la inspección de cámaras de seguridad y una
minuciosa labor investigativa, lo que posibilito hallar y recuperar el rodado.
Al respecto, la motocicleta recuperada fue puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.