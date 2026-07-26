domingo, 26 de julio de 2026

Paso de los Libres: Operativo sin pausa, con todos los recursos desplegados la Policía localizó a la menor desaparecida de Curuzú Cuatiá

Tras activar el Protocolo Alerta Sofía, la Policía de Corrientes desplegó un mega operativo en toda la provincia. Efectivos de la UR IV – Paso de los Libres, encontraron sana y salva a Iara Ayelén Duprat, de 17 años en la ciudad de Paso de los Libres.

La Policía de Corrientes informa que, tras un intenso e importante operativo de búsqueda desplegado en toda la provincia en colaboración de la unidad fiscal interviniente, fue localizada sana y salva la menor Iara Ayelén Duprat, de 17 años de edad, por lo que se deja sin efecto el pedido de búsqueda de paradero y localización que había sido solicitado por la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú.

A partir de tomar conocimiento de la activación del Protocolo Alerta Sofía, en forma inmediata, se puso en marcha un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por el Ministerio de Seguridad y la Jefatura de Policía, afectándose recursos humanos y logísticos de distintas áreas operativas y especializadas de la Institución.

El operativo estuvo encabezado por el propio titular de la fuerza, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón y el subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, participaron efectivos de las distintas Direcciones Generales, cómo ser, Coordinación e Interior, Delitos Complejos, Asuntos judiciales, Seguridad Vial, dirección Trata de Personas y búsqueda de personas, las  Unidades Regionales III y IV de Curuzú Cuatiá, y Paso de los Libres.

Durante el procedimiento se trabajó de manera coordinada e ininterrumpida, utilizando todos los recursos tecnológicos y materiales disponibles.

Como resultado de ese arduo trabajo coordinado, la operación tuvo final feliz, la menor fue finalmente localizada sana y salva en la ciudad de Paso de los Libres, situación que fue inmediatamente comunicada a sus familiares y a las autoridades judiciales competentes.

Desde la Jefatura de Policía, se destaca y felicita al personal policial que desde el minuto cero en que se tomó conocimiento de la desaparición de la menor, asumieron con absoluta responsabilidad y entrega la misión de encontrarla. Este exitoso desenlace demuestra que cuando existe compromiso, coordinación y una respuesta inmediata, los resultados llegan. Quedando demostrado que nuestra Policía actúa con firmeza, profesionalismo y una inquebrantable vocación de servicio cuando la vida y la integridad de una persona está en juego.