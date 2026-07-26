Paso de los Libres: Operativo sin pausa, con todos los recursos desplegados la Policía localizó a la menor desaparecida de Curuzú Cuatiá

La Policía de Corrientes informa
que, tras un intenso e importante operativo de búsqueda desplegado en toda la
provincia en colaboración de la unidad fiscal interviniente, fue localizada
sana y salva la menor Iara Ayelén Duprat, de 17 años de edad, por lo que se
deja sin efecto el pedido de búsqueda de paradero y localización que había sido
solicitado por la Comisaría de la Mujer y el Menor de Curuzú.
A partir de tomar conocimiento de
la activación del Protocolo Alerta Sofía, en forma inmediata, se puso en marcha
un amplio dispositivo de búsqueda coordinado por el Ministerio de Seguridad y
la Jefatura de Policía, afectándose recursos humanos y logísticos de distintas
áreas operativas y especializadas de la Institución.
El operativo estuvo encabezado
por el propio titular de la fuerza, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón y
el subjefe de Policía Crio. Gral. Walter Darío Aceval, participaron efectivos
de las distintas Direcciones Generales, cómo ser, Coordinación e Interior,
Delitos Complejos, Asuntos judiciales, Seguridad Vial, dirección Trata de
Personas y búsqueda de personas, las
Unidades Regionales III y IV de Curuzú Cuatiá, y Paso de los Libres.
Durante el procedimiento se trabajó de manera coordinada e ininterrumpida, utilizando todos los recursos tecnológicos y materiales disponibles.
Como resultado de ese arduo trabajo coordinado, la operación tuvo final feliz, la menor fue finalmente localizada sana y salva en la ciudad de Paso de los Libres, situación que fue inmediatamente comunicada a sus familiares y a las autoridades judiciales competentes.
Desde la Jefatura de Policía, se destaca y felicita al personal policial que desde el minuto cero en que se tomó conocimiento de la desaparición de la menor, asumieron con absoluta responsabilidad y entrega la misión de encontrarla. Este exitoso desenlace demuestra que cuando existe compromiso, coordinación y una respuesta inmediata, los resultados llegan. Quedando demostrado que nuestra Policía actúa con firmeza, profesionalismo y una inquebrantable vocación de servicio cuando la vida y la integridad de una persona está en juego.