Paso de los Libres: Recuperan una moto robada, hay un demorado

El
procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de
una motocicleta -marca Yamaha YBR 125c.c-, por lo que ante tal circunstancia y
de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e
intensificaron los patrullajes por la zona, por lo que, en inmediaciones de
Pasaje Santa Fe de la citada ciudad, logrando hallar y recuperar el rodado que
habría sido sustraído en horas más temprana, así mismo procedieron a la
aprehensión del presunto autor del hecho, un joven mayor de edad,.
El rodado recuperado junto al aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites de rigor.