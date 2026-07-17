viernes, 17 de julio de 2026

Paso de los Libres: Recuperan una moto robada, hay un demorado

En la jornada de ayer 16-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los libres, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar una motocicleta recientemente sustraída, además aprehendieron al presunto autor del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de una motocicleta -marca Yamaha YBR 125c.c-, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, por lo que, en inmediaciones de Pasaje Santa Fe de la citada ciudad, logrando hallar y recuperar el rodado que habría sido sustraído en horas más temprana, así mismo procedieron a la aprehensión del presunto autor del hecho, un joven mayor de edad,.

El rodado recuperado junto al aprehendido fue puesto a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites de rigor.