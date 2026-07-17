viernes, 17 de julio de 2026

Paso de los Libres: Un joven murió tras ser apuñalado, hay un demorado

Efectivos policiales dependientes de la Comisaría de Distrito Primera de Paso de los Libres, en colaboración con la Unidad Fiscal de Investigación, llevan adelante tareas investigativas en relación con un hecho registrado en horas de la madrugada de ayer 16-07-26, donde un joven de 24 años aparentemente tras mantener un altercado familiar con su hermano resulto con una herida compatible con un arma blanca, lo que produjo posteriormente en el hospital su fallecimiento.

Según la información inicial obtenida, el hecho se habría registrado pasadas las 00:30 horas, cuando el personal policial tomo conocimiento a través del Servicio de Emergencias 911 sobre una presunta riña familiar en un domicilio ubicado en Pasaje Benítez, donde tras arribar al lugar, hallaron a un hombre -apellido Piris- de 24 años de edad, quien por causas y circunstancias que se tratan de esclarecer, habría protagonizado un supuesto altercado con su hermano, un hombre de 33 años de edad, resultando con una herida compatible con un arma blanca.

Por tal motivo, el joven de 24 años fue auxiliado y trasladado hasta el hospital local, donde pese al esfuerzo del personal médico, posteriormente se produjo su lamentable deceso.

En el lugar, personal policial procedió a la detención del presunto autor y al secuestro de un cuchillo tipo carnicero, elemento que será sometido a las pericias correspondientes.

En tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor, con conocimiento de la autoridad judicial competente.