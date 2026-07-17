Paso de los Libres: Un joven murió tras ser apuñalado, hay un demorado

Según la información inicial
obtenida, el hecho se habría registrado pasadas las 00:30 horas, cuando el
personal policial tomo conocimiento a través del Servicio de Emergencias 911
sobre una presunta riña familiar en un domicilio ubicado en Pasaje Benítez,
donde tras arribar al lugar, hallaron a un hombre -apellido Piris- de 24 años
de edad, quien por causas y circunstancias que se tratan de esclarecer, habría
protagonizado un supuesto altercado con su hermano, un hombre de 33 años de
edad, resultando con una herida compatible con un arma blanca.
Por tal motivo, el joven de 24
años fue auxiliado y trasladado hasta el hospital local, donde pese al esfuerzo
del personal médico, posteriormente se produjo su lamentable deceso.
En el lugar, personal policial
procedió a la detención del presunto autor y al secuestro de un cuchillo tipo
carnicero, elemento que será sometido a las pericias correspondientes.
En tanto, en la citada dependencia policial se continúan con las diligencias de rigor, con conocimiento de la autoridad judicial competente.