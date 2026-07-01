miércoles, 1 de julio de 2026

Personal policial recibió capacitación en primeros auxilios y maniobras de reanimación

En la jornada de ayer 30-06-26, en el marco de las acciones permanentes de formación y actualización del personal policial dispuesta por el Ministerio de Seguridad y diagramada por la Jefatura de Policía, se desarrolló una capacitación en Primeros Auxilios y Maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en las instalaciones del Complejo de Formación Policial "Santa Catalina", destinada a fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia.

La jornada estuvo a cargo de profesionales del Sistema de Emergencias Médicas 107, quienes brindaron herramientas teóricas y prácticas sobre técnicas de primeros auxilios, maniobras de reanimación cardiopulmonar y procedimientos de actuación inmediata ante distintos escenarios críticos.

De la actividad participaron poco más de 100 efectivos policiales, pertenecientes a la Departamento de Unidades Especiales -D.U.E-, G.R.I.M., G.I.R., Destacamento San Marcos y División Antiarrebato, quienes reforzaron conocimientos fundamentales para la atención inicial de personas en situaciones de riesgo, tanto en el ámbito operativo como en la asistencia a la comunidad.

Este tipo de capacitaciones forman parte de la política institucional de capacitación continúa impulsada por la Policía de Corrientes, con el objetivo de fortalecer la preparación profesional del personal y optimizar la respuesta en la protección de la vida y la seguridad de la ciudadanía.