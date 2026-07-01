Personal policial recibió capacitación en primeros auxilios y maniobras de reanimación

La jornada estuvo a cargo de
profesionales del Sistema de Emergencias Médicas 107, quienes brindaron
herramientas teóricas y prácticas sobre técnicas de primeros auxilios,
maniobras de reanimación cardiopulmonar y procedimientos de actuación inmediata
ante distintos escenarios críticos.
De la actividad participaron poco
más de 100 efectivos policiales, pertenecientes a la Departamento de Unidades
Especiales -D.U.E-, G.R.I.M., G.I.R., Destacamento San Marcos y División
Antiarrebato, quienes reforzaron conocimientos fundamentales para la atención
inicial de personas en situaciones de riesgo, tanto en el ámbito operativo como
en la asistencia a la comunidad.
Este tipo de capacitaciones
forman parte de la política institucional de capacitación continúa impulsada
por la Policía de Corrientes, con el objetivo de fortalecer la preparación
profesional del personal y optimizar la respuesta en la protección de la vida y
la seguridad de la ciudadanía.