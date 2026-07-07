Rápida intervención policial permitió recuperar una moto robada y detener a uno de los presuntos autores

El hecho ocurrió cerca de las
02:00 horas, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención
observó a dos hombres trasladando una motocicleta. Al advertir la presencia de
los uniformados, los individuos abandonaron el rodado e intentaron darse a la
fuga trepando muros e ingresando por los techos de viviendas linderas, donde se
sumaron otros sujetos.
Ante esta situación, se desplegó
un operativo con la colaboración de móviles y motocicletas del Sistema Integral
de Seguridad 911 y del Comando Patrulla, logrando interceptar y aprehender a
uno de los presuntos autores, de 23 años de edad, mientras que el otro logró
escapar.
En el lugar se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda Wave-, la cual, instantes después, fue reconocida por su propietario, quien denunció que había sido sustraída de su domicilio tras violentar el portón de acceso.
El aprehendido y el rodado recuperado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.