martes, 7 de julio de 2026

Rápida intervención policial permitió recuperar una moto robada y detener a uno de los presuntos autores

En horas de la madrugada de hoy 07-07-26, efectivos policiales de la Comisaría Sexta Urbana encontrándose de recorridas en prevención, lograron recuperar una motocicleta que había sido sustraída momentos antes y aprehender a uno de los presuntos involucrados.

El hecho ocurrió cerca de las 02:00 horas, cuando personal policial que realizaba tareas de prevención observó a dos hombres trasladando una motocicleta. Al advertir la presencia de los uniformados, los individuos abandonaron el rodado e intentaron darse a la fuga trepando muros e ingresando por los techos de viviendas linderas, donde se sumaron otros sujetos.

Ante esta situación, se desplegó un operativo con la colaboración de móviles y motocicletas del Sistema Integral de Seguridad 911 y del Comando Patrulla, logrando interceptar y aprehender a uno de los presuntos autores, de 23 años de edad, mientras que el otro logró escapar.

En el lugar se procedió al secuestro preventivo de una motocicleta -marca Honda Wave-, la cual, instantes después, fue reconocida por su propietario, quien denunció que había sido sustraída de su domicilio tras violentar el portón de acceso.

El aprehendido y el rodado recuperado fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.