Realizan la apertura de una encomienda con 12.000 atados de cigarrillos ilegales

CONTRABANDO EN MISIONES
La misma contenía seis bultos que
era trasladada por una empresa de paquetería.
Efectivos del Escuadrón 13, en el
marco del Plan Guacurarí, abrieron una encomienda por orden del Juzgado Federal
de Puerto Iguazú.
En el asiento de la Unidad y en
presencia de testigos hábiles, los gendarmes constataron que estaba compuesto
por seis bultos.
Como resultado del procedimiento,
los uniformadas detectaron 12.000 atados de cigarrillos de origen extranjero,
sin el aval aduanero, correspondiente con un avalúo que asciende a los
18.000.000 millones de pesos.
El Magistrado Interviniente ordenó el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley 22.415 “Código Aduanero” y dispuso el inicio de las actuaciones sumarias.