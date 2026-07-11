Recuperan una bicicleta robada

El miércoles 08-07-26, efectivos policiales del área de investigaciones de la Comisaría Décimo Quinto Urbana, realizando sus labores específicas de prevención, hallaron abandonada en la vía pública una bicicleta, la cual, tras las primeras averiguaciones, resultó haber sido denunciado como sustraída.
El procedimiento se concretó
pasadas las 16:00 horas, cuando los citados efectivos observaron por calles
Cocha Bamba y Tafí del Valle, oculta entre la vegetación, una bicicleta -marca
SLP 5 Pro, rodado 29- por lo que, se procedió a su secuestro preventivo.
Posteriormente y continuando con la línea investigativa, tras las averiguaciones pertinentes, el rodado resultó encontrarse denunciado como sustraído días atrás, siendo puesta a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladado a la citada de dependencia donde se prosiguieron con los trámites de rigor.