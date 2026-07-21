Recuperan una garrafa recientemente sustraída

En la madrugada del domingo 19-07-26, efectivos policiales de la Comisaria 17º Urbana, luego de haber tomado conocimiento de un hecho delictivo, tras realizar una rápida y minuciosa labor investigativa, lograron recuperar un tubo de gas denunciado como sustraído.
El procedimiento fue realizado
por los citados efectivos, luego de ser alertados de la sustracción de una
garrafa – de 10 kg. – y dos termos – marca Stanley-, por lo que, realizaron
diversas tareas investigativas, lo que posibilito hallar y recuperar abandonado
en la vía pública el tubo de gas, procediendo a su secuestro preventivo.
Al respecto, el elemento recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.