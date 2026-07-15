Saladas: En tareas de prevención la Policía localizó una moto con pedido de secuestro

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Saladas, realizando sus labores de prevención y contralor vehicular, secuestraron una motocicleta con pedido de secuestro activo por hallarse denunciada como sustraída en la Ciudad de Corrientes.
El procedimiento fue realizado por los citados
efectivos, quienes se encontraban realizando un operativo de control, cuando
identificaron a una persona mayor de edad, quien circulaba en una motocicleta –
marca Honda Wave 110cc.-, la cual, con la colaboración de la Dirección de
Investigación Criminal de la Ciudad de Corrientes, tras las correspondientes
averiguaciones, resulto encontrarse denunciada como sustraída en una de las
dependencias de esta ciudad, por lo que se procedió al secuestro de la misma.
El rodado secuestrado fue puesta a disposición
de las autoridades judiciales en turno y trasladada a la citada dependencia,
donde se prosiguieron con los tramites de rigor.