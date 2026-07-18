sábado, 18 de julio de 2026

San Luis del Palmar: La Policía recuperó animales porcinos recientemente sustraídos

En la víspera, efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Luis del Palmar y la División de Investigación Criminal -D.I.C- de esa localidad, luego de haber tomado conocimiento de un hecho delictivo y tras realizar amplias labores investigativas, lograron hallar y recuperar un total de diecinueve animales porcinos que fueron denunciados como sustraídos recientemente.

El procedimiento se concretó en un paraje de la citada localidad, donde los citados efectivos fueron alertados de la faltante de dos chanchas, siete lechones y diez pequeñas crías de animales porcinos, por lo que, de manera inmediata, en el lugar se realizaron las tareas investigativas al respecto, lo que posibilitó hallar y recuperar la totalidad de los diecinueve animales.

Posteriormente, con la intervención de las autoridades judiciales en turno fueron restituidos a su propietario, en tanto, en la citada dependencia se prosiguieron con los tramites de rigor.