San Luis del Palmar: Secuestran varios elementos tras una estafa, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Luis del Palmar, junto a sus pares de la División de Investigación Criminal -D.I.C.- de la Unidad Regional N.º 1, en el marco de un legajo judicial que se investiga por – supuesta estafa-, diligenciaron una orden de allanamiento, secuestraron varias cosas y demoraron a un hombre.
Luego de una paciente labor
investigativa y tras la inspección de las cámaras de seguridad, posibilito a
los efectivos concretar el oficio judicial, en una vivienda del barrio San José
Obrero de la citada localidad, en el cual, secuestraron dos teléfonos
celulares, una campera, un pantalón, una gorra y un par de zapatillas, prendas
de vestir, que aparentemente serían las utilizadas por el presunto autor, al
momento del hecho, además, demoraron a una persona, sindicada como presunto
autor.
El demorado junto a lo secuestrado fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.