miércoles, 29 de julio de 2026

Santa Rosa: La Policía recuperó varios elementos y dinero en efectivo tras distintos hechos que se investigan

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Santa Rosa en el marco de diferentes causas judiciales que se investigan con la intervención de la Unidad Fiscal, realizaron amplias investigaciones al respecto, lo que derivó en la aprehensión de dos personas, quienes estarían sindicadas como presuntos autores de los hechos, además, lograron hallar y recuperar varias cosas denunciadas como sustraídas.

El procedimiento lo realizaron los efectivos luego de haber tomado conocimiento de los distintos ilícitos, ante lo cual, se desplegaron amplios operativos junto a diversas líneas investigación que posibilitaron aprehender a dos hombres mayores de edad, quienes estarían presuntamente vinculados a los hechos, además, secuestraron varios elementos de interés a las presentes investigaciones, entre ellos, dinero en efectivo.

Al respecto, los aprehendidos junto a lo recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.