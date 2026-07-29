Santa Rosa: Tras un rápido accionar la Policía recuperó una moto que fue robada en Bs. As.

En la jornada de ayer 28-07-26, efectivos policiales de la Comisaria de Distrito Santa Rosa, en momentos en que realizaban sus labores de prevención, identificaron al conductor de una motocicleta, y el cual se determinó que el rodado se hallaría vinculado en un legajo judicial en trámite por supuesta sustracción en la Provincia de Buenos Aires.
El procedimiento lo realizaron
los mencionados policías, cuando identificaron a un sujeto -mayor de edad- a
bordo de una motocicleta -marca Honda Wave- sin poder acreditar propiedad,
posteriormente y tras las averiguaciones correspondientes, se determinó que el
rodado registraba pedido de secuestro por hallarse denunciado como sustraído en
la Provincia de Buenos Aires.
El demorado junto al rodado recuperado fue puesto a disposición de la justica y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los trámites de rigor.