viernes, 3 de julio de 2026

Santo Tomé: La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Santo Tome, en el marco de una causa que se investiga por -supuesto Hurto- con la intervención de la Unidad Fiscal y tras un amplio trabajo investigativo, recuperaron un teléfono celular.

El procedimiento se concretó luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un hecho delictivo ocurrido en un local comercial de actividades de juegos de azar, donde una mujer mayor de edad, resulto víctima de la sustracción de un teléfono celular – marca Redmi Note 13.

Ante tal circunstancia, si iniciaron las tareas investigativas al respecto, que posibilitaron recuperar el aparato.

Al respecto, el celular recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.