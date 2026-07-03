Santo Tomé: La Policía recuperó un teléfono celular recientemente sustraído

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Santo Tome, en el marco de una causa que se investiga por -supuesto Hurto- con la intervención de la Unidad Fiscal y tras un amplio trabajo investigativo, recuperaron un teléfono celular.
El procedimiento se concretó
luego de que los citados efectivos tomaron conocimiento de un hecho delictivo
ocurrido en un local comercial de actividades de juegos de azar, donde una
mujer mayor de edad, resulto víctima de la sustracción de un teléfono celular –
marca Redmi Note 13.
Ante tal circunstancia, si
iniciaron las tareas investigativas al respecto, que posibilitaron recuperar el
aparato.
Al respecto, el celular
recuperado fue puesto a disposición de la justicia y trasladado a la citada
dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.