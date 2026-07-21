Santo Tomé: Tras allanamiento detienen a dos jóvenes y secuestran un arma de fuego

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Segunda de Santo Tome, en el marco de un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal de investigaciones, diligenciaron una orden de allanamiento donde secuestraron un arma de fuego y detuvieron a dos personas.
El mandato judicial fue
diligenciado en una vivienda de la citada ciudad, donde bajo las formalidades
legales realizaron el secuestro de una pistola – calibre .22- y tres cartuchos,
además, en el lugar procedieron a la detención de un joven de 18 años de edad y
el resguardo de un menor, quienes presuntamente guardarían relación con el
hecho que se investiga.
Al respecto, lo secuestrado junto al detenido y el menor fueron puestos a disposición de la justicia y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites correspondientes.