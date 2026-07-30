Secuestran una camioneta con presuntas adulteraciones y aprehenden a su conductor

En horas de la noche del martes 28-07-26, en el marco de recorridas preventivas, efectivos de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado detectaron una camioneta Renault Oroch que presentaba presuntas irregularidades en sus identificadores, durante un procedimiento realizado en la intersección de avenida Patagonia y calle 2 de Abril de esta Capital.
Al realizar la inspección, los
uniformados advirtieron que la chapa identificatoria -patente- presentaba
características apócrifas y, posteriormente, constataron que los autoadhesivos
de seguridad del vehículo se encontraban alterados, además de verificarse
inconsistencias en la documentación exhibida por el conductor, respecto a la
titularidad y radicación del rodado.
De todo ello, se puso en
conocimiento de la autoridad fiscal interviniente, en tanto se dispuso el
secuestro preventivo del vehículo y la aprehensión del conductor, quien junto
al rodado fueron trasladados a la citada Comisaría donde se prosigue con los tramites
del caso.