sábado, 11 de julio de 2026

Tras allanamiento detienen a un hombre y secuestran elementos vinculados a una causa judicial

En la jornada de ayer 10-07-26, efectivos policiales de la Dirección General de Drogas Peligrosas y Crimen Organizado, en el marco de un legajo de investigación que se encuentra en trámite en colaboración con la unidad fiscal interviniente, tras diligenciar una orden de allanamiento, detuvieron a un hombre y secuestraron diversos elementos que estarían vinculados a la causa que se investiga.

Los distintos trabajos de investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden de allanamiento en un domicilio ubicado en calles La Place y Morelo del Barrio San Jeronimo de esta Ciudad Capital, lugar donde hallaron y secuestraron un teléfono celular, una balanza, recortes de nylon, un arma de aire comprimido con dos cajas de su correspondiente munición, dinero en efectivo y cinco cámaras de vigilancia, además se procedió a la detención de un hombre mayor de edad, que estaría vinculado a la causa que se investiga.

Cabe señalar, que, para el diligenciamiento del oficio judicial, contaron con la colaboración de personal de la División Policía de Alto Riesgo -P.A.R-.

El detenido, junto a los elementos secuestrado fueron trasladadas a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites del caso.