Tras allanamiento detienen a un hombre y secuestran elementos vinculados a una causa judicial

Los distintos trabajos de
investigación desplegados, llevó a los investigadores a diligenciar una orden
de allanamiento en un domicilio ubicado en calles La Place y Morelo del Barrio
San Jeronimo de esta Ciudad Capital, lugar donde hallaron y secuestraron un
teléfono celular, una balanza, recortes de nylon, un arma de aire comprimido
con dos cajas de su correspondiente munición, dinero en efectivo y cinco
cámaras de vigilancia, además se procedió a la detención de un hombre mayor de
edad, que estaría vinculado a la causa que se investiga.
Cabe señalar, que, para el
diligenciamiento del oficio judicial, contaron con la colaboración de personal
de la División Policía de Alto Riesgo -P.A.R-.
El detenido, junto a los
elementos secuestrado fueron trasladadas a la citada dependencia policial,
donde se prosigue con los trámites del caso.