martes, 21 de julio de 2026

Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

En la noche del sábado 18-07-26, efectivos policiales del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada -G.R.I.M. II- realizando sus labores de prevención, tras ser alertados de un hecho delictivo, en un rápido y eficaz accionar, recuperaron una bicicleta.

El procedimiento fue realizado alrededor de las 20:30 horas, cuando los citados efectivos son avisados por una transeúnte acerca de la sustracción de una bicicleta – marca SLP 100 PRO-, iniciando rápidamente trabajos de búsqueda y rastrillajes por las inmediaciones, tal que, encontrándose por calles Medrano y Cartegena, observaron a una persona a bordo de una bicicleta con similares características, quien al notar la presencia policial abandona el rodado en la vía pública y huye por los pasillos aledaños, procediendo al secuestro de la bicicleta, la cual tras las primeras averiguaciones, resulto ser la sustraída recientemente.

Al respecto, el rodado recuperado fue trasladado a la Comisaria Octava Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.