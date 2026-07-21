Tras un rápido accionar la Policía recuperó una bicicleta robada

El procedimiento fue realizado
alrededor de las 20:30 horas, cuando los citados efectivos son avisados por una
transeúnte acerca de la sustracción de una bicicleta – marca SLP 100 PRO-,
iniciando rápidamente trabajos de búsqueda y rastrillajes por las inmediaciones,
tal que, encontrándose por calles Medrano y Cartegena, observaron a una persona
a bordo de una bicicleta con similares características, quien al notar la
presencia policial abandona el rodado en la vía pública y huye por los pasillos
aledaños, procediendo al secuestro de la bicicleta, la cual tras las primeras
averiguaciones, resulto ser la sustraída recientemente.
Al respecto, el rodado recuperado fue trasladado a la Comisaria Octava Urbana, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.