Tras un rápido accionar recuperan elementos robados de una vivienda, hay un demorado

El procedimiento se concretó
cerca de las 07:00 horas, cuando los efectivos que realizaba tareas de
prevención, toman conocimiento del ingreso de dos personas desconocidas a un
domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Turin y Rio de Janeiro, sustrayendo
diversos elementos, por lo que tras un rápido accionar lograron divisar a dos
personas trasladando electrodomésticos y quienes, al notar la presencia
policial, emprenden su fuga a pie, abandonando los elementos en un sitio
baldío.
Ante esta situación, se desplegó
una búsqueda en inmediaciones de un asentamiento, logrando interceptar y
aprehender a uno de los presuntos autores escondido entre las malezas,
tratándose de un hombre -de 33 años de edad-, mientras que el otro logró escapar,
en el lugar se procedió al secuestro preventivo de un horno eléctrico -marca
BGH-, un tubo de gas -de 10 kilos-, tres reflectores, dos bandejas color
negras, una fuente redonda de aluminio y una fuente pizzera.
El aprehendido y los elementos
recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan
con las actuaciones correspondientes.