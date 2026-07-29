miércoles, 29 de julio de 2026

Tras un rápido accionar recuperan elementos robados de una vivienda, hay un demorado

En horas de la madrugada de ayer 28-07-26, efectivos policiales de la Comisaría 18º Urbana encontrándose de recorridas en prevención, lograron recuperar varios elementos que habían sido sustraídos momentos antes de un domicilio y aprehender a uno de los presuntos involucrados.

El procedimiento se concretó cerca de las 07:00 horas, cuando los efectivos que realizaba tareas de prevención, toman conocimiento del ingreso de dos personas desconocidas a un domicilio ubicado en inmediaciones de las calles Turin y Rio de Janeiro, sustrayendo diversos elementos, por lo que tras un rápido accionar lograron divisar a dos personas trasladando electrodomésticos y quienes, al notar la presencia policial, emprenden su fuga a pie, abandonando los elementos en un sitio baldío.

Ante esta situación, se desplegó una búsqueda en inmediaciones de un asentamiento, logrando interceptar y aprehender a uno de los presuntos autores escondido entre las malezas, tratándose de un hombre -de 33 años de edad-, mientras que el otro logró escapar, en el lugar se procedió al secuestro preventivo de un horno eléctrico -marca BGH-, un tubo de gas -de 10 kilos-, tres reflectores, dos bandejas color negras, una fuente redonda de aluminio y una fuente pizzera.

El aprehendido y los elementos recuperados fueron trasladados a la dependencia policial, donde se continúan con las actuaciones correspondientes.