viernes, 3 de julio de 2026

Tres personas fueron demoradas durante recorridas preventivas

En la mañana de hoy 03-07-26, efectivos del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada Nº2 -G.R.I.M 2-, mientras realizaban recorridas de prevención de ilícitos, demoraron a tres personas que se encontraban merodeando.

El procedimiento se concretó alrededor de las 09:30 horas, en la intersección de las calles Cerdeña y Dumas, donde los uniformados observaron a tres sujetos que se encontraban observando el interior de vehículos y domicilios de la zona, generando intranquilidad entre los vecinos, por lo que procedieron a la identificación y posterior demora de tres hombres mayores de edad, quienes no pudieron justificar su permanencia en el lugar.

Los demorados fueron trasladados hasta la Comisaría Jurisdiccional, donde se continúan con de las actuaciones de rigor.