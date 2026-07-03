Tres personas fueron demoradas durante recorridas preventivas

El procedimiento se concretó
alrededor de las 09:30 horas, en la intersección de las calles Cerdeña y Dumas,
donde los uniformados observaron a tres sujetos que se encontraban observando
el interior de vehículos y domicilios de la zona, generando intranquilidad
entre los vecinos, por lo que procedieron a la identificación y posterior
demora de tres hombres mayores de edad, quienes no pudieron justificar su
permanencia en el lugar.
Los demorados fueron trasladados hasta la Comisaría Jurisdiccional, donde se continúan con de las actuaciones de rigor.