Tres personas resultaron lesionadas tras un siniestro vial en Ruta Nacional 14

En la mañana de hoy 31-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Torrent, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de la Ruta Nacional Nº 14 a la altura del kilómetro 625 aproximadamente y en el cual, tres personas resultaron lesionadas.
Según la información preliminar obtenida, el
siniestro se registró en horas de la mañana, teniendo como protagonistas a un
camión y un automóvil -marca Renault Logan-, donde los ocupantes de los mismos
fueron auxiliados y trasladados al hospital local, donde determinaron que
presentarían lesiones de diversa consideración.
Cabe señalar que hasta el momento se desconocen más datos de este hecho, en tanto, en el lugar se realizaron las correspondientes diligencias con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.