Un hombre murió tras despistar y caer a una zanja en Ruta Provincial 43

En horas de la tarde de ayer 25-07-26, cerca de las 17:30 horas, efectivos policiales de la Comisaría de distrito San Cosme tomaron conocimiento que por Ruta provincial N° 43 bis – altura conocida como Paraje Arroyo Pelon, se habría producido el despiste y posterior vuelco de un automóvil, el cual dejo como consecuencia una persona fallecida.
Conforme a las primeras
averiguaciones, el siniestro tuvo como protagonista a un automóvil -marca
Chevrolet Aveo- conducido por un hombre de apellido Soto de 50 años de edad,
quien por causas que se tratan de determinar tras perder el control del rodado,
se habría producido el despiste y posterior vuelco, es así que, lamentablemente
esta persona habría perdido la vida en el lugar.
En el lugar se realizaron las diligencias de rigor que corresponden, en tanto, en la citada dependencia policial se prosigue con las diligencias de rigor del caso.