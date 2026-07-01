Varios demorados en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy 01-07-26,
efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos,
en el marco de los trabajos de prevención demoraron a dos personas en distintos
procedimientos.
El primero de los procedimientos
se concretó alrededor de las 02:00 horas, en inmediaciones de las calles
Necochea y Fragata Hércules, donde el personal policial acudió tras un llamado
recibido a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que alertaba sobre un
hombre ocasionando disturbios en la vía pública. En el lugar se procedió a la
demora de un hombre de 26 años, quien no supo justificar su accionar.
Posteriormente, cerca de las
03:00 horas, durante recorridas preventivas por inmediaciones de La Pampa y L.
Segovia, los efectivos observaron a un hombre de 22 años merodeando la zona y
observando el interior de domicilios y vehículos estacionados, sin poder
justificar su permanencia en el lugar, motivo por el cual también fue demorado.
En ambos casos, los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.