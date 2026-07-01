miércoles, 1 de julio de 2026

Varios demorados en diferentes procedimientos

En la madrugada de hoy 01-07-26, efectivos policiales de la patrulla jurisdiccional – Destacamento San Marcos, en el marco de los trabajos de prevención demoraron a dos personas en distintos procedimientos.

El primero de los procedimientos se concretó alrededor de las 02:00 horas, en inmediaciones de las calles Necochea y Fragata Hércules, donde el personal policial acudió tras un llamado recibido a través del Sistema Integral de Seguridad 911 que alertaba sobre un hombre ocasionando disturbios en la vía pública. En el lugar se procedió a la demora de un hombre de 26 años, quien no supo justificar su accionar.

Posteriormente, cerca de las 03:00 horas, durante recorridas preventivas por inmediaciones de La Pampa y L. Segovia, los efectivos observaron a un hombre de 22 años merodeando la zona y observando el interior de domicilios y vehículos estacionados, sin poder justificar su permanencia en el lugar, motivo por el cual también fue demorado.

En ambos casos, los demorados fueron trasladados a las Comisarías jurisdiccionales, donde se prosigue con los tramites de cada caso.