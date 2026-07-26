Varios demorados y motocicletas secuestradas en operativos de contralor

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche de ayer y madrugada de hoy 26-07-26, efectivos Policiales de las Comisarias 2º y 4º Urbana, en forma conjunta y coordinada con sus pares del Grupo de Repuesta Inmediata Motorizada -GRIM III-, el Grupo de Intervención Rápida -G.I.R- y de la División P.A.R, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas jurisdiccionales de las mencionadas comisarias.
Los distintos controles dieron
inicio, alrededor de las 22:00, y se extendieron, pasadas las 01:00 horas,
oportunidad, en que identificaron a un gran número de personas, como así
también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados, el operativo
culminó con la demora de cuatro personas -mayores de edad-, en jurisdicción de
la Comisaria 2º Urbana, por no contar con documentación que acrediten su edad
ni permanencia en el lugar.
Las personas demoradas, fueron
trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional a fin de continuar con las
diligencias del caso.