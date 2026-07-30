Varios demorados y motocicletas secuestradas en operativos de contralor

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche de ayer y madrugada de hoy 30-07-26, efectivos Policiales de las Comisarias 9º y 17º Urbana, en forma conjunta y coordinada con sus pares del Grupo de Repuesta Inmediata Motorizada -GRIM- y otros grupos especiales, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas jurisdiccionales de las mencionadas comisarias.
Los distintos controles dieron
inicio, alrededor de las 22:00, y se extendieron, pasada la medianoche,
oportunidad, en que identificaron a un gran número de personas, como así
también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados, el operativo
culminó con la demora de varias personas -mayores de edad-, y secuestro de
rodados.
Las personas demoradas y rodados
secuestrados, fueron trasladadas hasta la comisaria jurisdiccional a fin de
continuar con las diligencias del caso.