Varios demorados y motos secuestradas en operativos de contralor

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la noche de ayer y madrugada de hoy 24-07-26, efectivos Policiales de las Comisarias 1º, 6º, 13º y 19º Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares del Departamento de Distritos Policiales y Unidades Operativas -Comando Patrulla Movil y Motorizada-, el Grupo Táctico Operativo -G.T.O-, G.R.I.M, División de Infantería y de la División P.A.R, llevaron a cabo operativos de contralor, en distintas zonas jurisdiccionales de las mencionadas comisarias.
Los distintos controles dieron inicio, alrededor de las
22:00, y se extendieron, pasadas las 04:00 horas, oportunidad, en que
identificaron a un gran número de personas, como así también efectuaron el
control de documentaciones de diferentes rodados, el operativo culminó con el
secuestro de una motocicleta y la demora de cinco personas, de las cuales en
jurisdicción de la Comisaria 6º Urbana, dos hombres de 30 y 32 años de edad,
resultaron con pedido de localización y paradero por parte de la autoridad judicial.
Las personas demoradas y el rodado secuestrado, fueron
trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales a fin de continuar con las
diligencias del caso.