Varios demorados y motos secuestradas en operativos de contralor

Primeramente, desde las 17:00
hasta las 18:00 horas aproximadamente, personal de la Comisaria 4º Urbana en
inmediaciones su jurisdicción, llevaron a cabo intensas tareas de contralor que
derivó en la identificación de varias personas, como así también, el control de
documentaciones de diferentes rodados que transitaban por la zona.
De igual forma, efectivos de la
Comisaria 7º Urbana con la colaboración de los grupos G.I.R., G.T.O. y el
Destacamento San Marcos, iniciaron los distintos controles alrededor de las
21:00 y extendiéndose hasta pasadas las 23:00 horas, oportunidad, en que
identificaron y demoraron a doce personas – nueve hombres y tres mujeres- para
averiguación de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de
documentaciones de diferentes rodados, procediendo al secuestro de un total de
catorce motocicletas.
Finalmente, las personas
demoradas y los rodados secuestrado, fueron trasladados hasta las comisarias
jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con las diligencias de
cada caso.