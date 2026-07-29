miércoles, 29 de julio de 2026

Varios demorados y motos secuestradas en operativos de contralor

En el Marco Integral de Seguridad y Prevención del Delito, durante la tarde-noche de ayer 28-07-26, efectivos Policiales de las Comisarias 4º y 7º Urbana en forma conjunta y coordinada con sus pares, llevaron a cabo distintos operativos de control vehicular e identificación de personas, en distintas zonas jurisdiccionales de las citadas comisarias.

Primeramente, desde las 17:00 hasta las 18:00 horas aproximadamente, personal de la Comisaria 4º Urbana en inmediaciones su jurisdicción, llevaron a cabo intensas tareas de contralor que derivó en la identificación de varias personas, como así también, el control de documentaciones de diferentes rodados que transitaban por la zona.

De igual forma, efectivos de la Comisaria 7º Urbana con la colaboración de los grupos G.I.R., G.T.O. y el Destacamento San Marcos, iniciaron los distintos controles alrededor de las 21:00 y extendiéndose hasta pasadas las 23:00 horas, oportunidad, en que identificaron y demoraron a doce personas – nueve hombres y tres mujeres- para averiguación de sus antecedentes, como así también efectuaron el control de documentaciones de diferentes rodados, procediendo al secuestro de un total de catorce motocicletas.

Finalmente, las personas demoradas y los rodados secuestrado, fueron trasladados hasta las comisarias jurisdiccionales correspondientes, donde se continuaron con las diligencias de cada caso.