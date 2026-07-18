Virasoro: La Policía recuperó una moto que fue robada en Misiones

En la mañana de ayer 17-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Virasoro, realizando recorridas en prevención de ilícitos e identificación de personas, secuestraron una motocicleta, la cual, tras las averiguaciones correspondientes, resulto poseer un pedido de secuestro activo por parte de las autoridades de la Provincia de Misiones.
El procedimiento se concretó
alrededor de las 06:00 horas, cuando los citados efectivos se encontraban en
zonas de la terminal de la citada localidad, donde observaron una motocicleta –
marca Honda Wave 110cc.- con signos de violencia en el tambor de ignición, por
lo que procedieron al secuestro preventivo de la misma.
Posteriormente y tras las averiguaciones en la base de datos correspondiente, el rodado resulto presentar un pedido de secuestro activo, por encontrarse denunciada como sustraída en la Ciudad de Posadas – Provincia de Misiones, siendo puesta a disposición de la justicia y trasladada a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.