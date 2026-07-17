viernes, 17 de julio de 2026

Virasoro: La Policía recuperó varios elementos robados, hay dos menores demorados

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Cuarta de Virasoro, tras tomar conocimiento de un hecho delictivo, en un eficaz accionar, lograron hallar y recuperar diversos elementos recientemente sustraídos y aprehendieron a los presuntos autores del hecho.

El procedimiento lo realizaron luego de tomar conocimiento de la sustracción de elementos de una maderera de esa localidad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar cables, herramientas varías y un aire acondicionado, los cuales habrían sido recientemente sustraído, así mismo procedieron a la demora de un hombre de 36 años de edad y dos jóvenes menores de 17 y 15 años de edad, quienes serían los presuntos autores del hecho.

Las personas junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden. 