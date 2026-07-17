Virasoro: La Policía recuperó varios elementos robados, hay dos menores demorados

El procedimiento lo realizaron
luego de tomar conocimiento de la sustracción de elementos de una maderera de
esa localidad, por lo que ante tal circunstancia y de forma inmediata los
policías iniciaron un intenso trabajo de investigación e intensificaron los
patrullajes por la zona, logrando hallar y recuperar cables, herramientas
varías y un aire acondicionado, los cuales habrían sido recientemente
sustraído, así mismo procedieron a la demora de un hombre de 36 años de edad y
dos jóvenes menores de 17 y 15 años de edad, quienes serían los presuntos
autores del hecho.
Las personas junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de la autoridad fiscal en turno, siendo trasladados a la citada dependencia policial, donde se prosigue con los trámites que corresponden.