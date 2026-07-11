sábado, 11 de julio de 2026

Virasoro: Motociclista grave tras chocar contra un automóvil

En horas de la siesta de ayer 10-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Virasoro, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido por Ruta Nacional Nº 14 a la altura del kilómetro 743 aproximadamente, el cual tuvo como protagonistas a un automóvil y una motocicleta, donde el conductor del rodado menor, resultó con lesiones graves.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 14:45 horas, donde por causas y circunstancias que se investigan, habrían colisionado un vehículo automotor – marca Honda City- donde circulaban cuatro personas – todas mayores de edad- y una motocicleta – marca Guerrero 110 cc. guiada por un hombre mayor de edad, este último, fue auxiliado y trasladado al hospital local, donde determinaron que presenta lesiones de carácter grave.

Al respecto, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en el lugar se realizaron las diligencias correspondientes, continuándose con los tramites de rigor en la citada dependencia.