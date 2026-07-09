Virasoro: Motociclista grave tras un siniestro vial

Según la información preliminar
obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 07:15 horas, teniendo como
protagonistas a un automóvil - marca Chevrolet Aveo- conducido por una mujer -
de 62 años de edad- y una motocicleta - marca Honda- guiado por un joven de 19
años de edad, quienes por causas y circunstancias que se desconocen habrían
colisionado, siendo auxiliados rápidamente, resultando el conductor del rodado
menor trasladado al Hospital local, donde determinaron que presentaría lesiones
de carácter grave.
Al respecto en el lugar se
realizaron las correspondientes diligencias, con la intervención de la Unidad
Fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los
tramites de rigor.