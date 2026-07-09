jueves, 9 de julio de 2026

Virasoro: Motociclista grave tras un siniestro vial

En la mañana de ayer 08-07-26, efectivos policiales de la Comisaria Distrito 4º de Ingeniero Virasoro, tomaron conocimiento de un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de las calles Robert Sunsthein y Primera Junta de la citada ciudad, donde a consecuencia del mismo, un joven resultó con lesiones graves.

Según la información preliminar obtenida, el siniestro se registró alrededor de las 07:15 horas, teniendo como protagonistas a un automóvil - marca Chevrolet Aveo- conducido por una mujer - de 62 años de edad- y una motocicleta - marca Honda- guiado por un joven de 19 años de edad, quienes por causas y circunstancias que se desconocen habrían colisionado, siendo auxiliados rápidamente, resultando el conductor del rodado menor trasladado al Hospital local, donde determinaron que presentaría lesiones de carácter grave.

Al respecto en el lugar se realizaron las correspondientes diligencias, con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, en tanto, en la citada dependencia se continuaron con los tramites de rigor.