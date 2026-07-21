Virasoro: Recuperan varios elementos robados

El procedimiento se concreto
luego de que los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una
motosierra – marca Sthill- y una plancha – marca Philco-, por lo que,
realizaron amplios trabajos de investigación, los que posibilitaron recuperar
ambos elementos, los cuales habrían sido vendidos a un tercero, además, durante
el accionar, también procedieron al secuestro de una hidrolavadora – marca
Dowen-, un teléfono celular – marca Samsung-, dos taladros – marca Black
Decker- y una amoladora – marca Philco-, los cuales se presume que tendrían
vinculación a otros hechos que se investigan.
Al respecto, la línea
investigativa realizada posibilito identificar y aprehender a un hombre de 31
años de edad, quien estaría presuntamente vinculado a los hechos, siendo
trasladado junto a lo recuperado y lo secuestrado a la citada dependencia,
donde se continuaron con los tramites de rigor.