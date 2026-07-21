martes, 21 de julio de 2026

Virasoro: Recuperan varios elementos robados

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito Primera de Virasoro, en el marco de un legajo judicial que se investiga con la intervención de la Unidad Fiscal, tras realizar una minuciosa tarea investigativa, recuperaron elementos que fueron denunciados como sustraídos y secuestraron varias cosas de dudosa procedencia, además, un hombre fue puesto a disposición de la justicia.

El procedimiento se concreto luego de que los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de una motosierra – marca Sthill- y una plancha – marca Philco-, por lo que, realizaron amplios trabajos de investigación, los que posibilitaron recuperar ambos elementos, los cuales habrían sido vendidos a un tercero, además, durante el accionar, también procedieron al secuestro de una hidrolavadora – marca Dowen-, un teléfono celular – marca Samsung-, dos taladros – marca Black Decker- y una amoladora – marca Philco-, los cuales se presume que tendrían vinculación a otros hechos que se investigan.

Al respecto, la línea investigativa realizada posibilito identificar y aprehender a un hombre de 31 años de edad, quien estaría presuntamente vinculado a los hechos, siendo trasladado junto a lo recuperado y lo secuestrado a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.         