Yapeyú: Tras persecución la Policía recuperó un automóvil que fue robado en Bs. As.

El procedimiento lo concretaron
alrededor de las 20:00 horas, cuando los uniformados se encontraban sobre calle
San Lorenzo de esa localidad, donde intentaron identificar al conductor de un
automóvil -marca BMW- que se encontraba detenido, en ese momento, el conductor
emprendió la fuga, embistiendo durante la maniobra al móvil policial y a una
motocicleta oficial, para luego continuar su marcha por avenida El Libertador,
Ruta Provincial Nº122 y posteriormente por la Ruta Nacional Nº14 en el acceso
al paraje El Remanso, el conductor abandonó el vehículo y escapó a pie
internándose en una zona de monte.
Tras las verificaciones
correspondientes al rodado, los efectivos constataron que la chapa patente
había sido adulterada, registrando además un pedido de secuestro, requerido por
autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires.
Por tal motivo se procedió al
secuestro preventivo del automóvil, y puesto a disposición de la unidad fiscal
en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se
continúan con las diligencias de rigor.