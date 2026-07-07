martes, 7 de julio de 2026

Yapeyú: Tras persecución la Policía recuperó un automóvil que fue robado en Bs. As.

En la noche de ayer 06-07-26, efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Yapeyú, en el marco de operativos de control vehicular e identificación de personas, secuestraron un automóvil que registraba pedido de secuestro por parte de autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

El procedimiento lo concretaron alrededor de las 20:00 horas, cuando los uniformados se encontraban sobre calle San Lorenzo de esa localidad, donde intentaron identificar al conductor de un automóvil -marca BMW- que se encontraba detenido, en ese momento, el conductor emprendió la fuga, embistiendo durante la maniobra al móvil policial y a una motocicleta oficial, para luego continuar su marcha por avenida El Libertador, Ruta Provincial Nº122 y posteriormente por la Ruta Nacional Nº14 en el acceso al paraje El Remanso, el conductor abandonó el vehículo y escapó a pie internándose en una zona de monte.

Tras las verificaciones correspondientes al rodado, los efectivos constataron que la chapa patente había sido adulterada, registrando además un pedido de secuestro, requerido por autoridades judiciales de la Provincia de Buenos Aires.

Por tal motivo se procedió al secuestro preventivo del automóvil, y puesto a disposición de la unidad fiscal en turno, siendo trasladado a la citada dependencia policial, donde se continúan con las diligencias de rigor.