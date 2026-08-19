Allanamientos en Paso de los Libres: La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia, hay tres personas demorados

Los distintos trabajos
investigativos desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevo a los
policías diligenciar cuatro ordenes de allanamientos en diferentes domicilios
de Paso de los Libres, para lo cual participaron efectivos de las Comisarías
Primera, Segunda y Tercera de Paso de los Libres, personal de las Brigadas de
Investigaciones de dichas dependencias y efectivos de las Comisarías Primera y
Segunda de Mercedes.
Uno de los procedimientos se
llevó a cabo en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Maestro Llaries
y Belgrano, donde procedieron a la demora un hombre y una mujer, ambos mayores
de edad, además del secuestro de tres teléfonos celulares, diferentes
documentaciones, una computadora portátil, una tablet, un chip telefónico, un
anotador y tres talonarios o chequeras, entre otros elementos de interés para
la causa.
Posteriormente, en una vivienda
ubicada en calle Madariaga N°1200, se procedió a la demora de un joven de 20
años de edad y al secuestró un teléfono celular y documentación relacionada con
automotores.
En tanto, otro de los
procedimientos en un inmueble situado en calle Ditomazo N°1500, se procedió al
secuestro de tres teléfonos celulares, un automóvil -marca Volkswagen Gol-, y
documentaciones varias.
Los demorados y elementos
secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial
interviniente, en tanto se continúan con las diligencias de rigor.