miércoles, 19 de agosto de 2026

Allanamientos en Paso de los Libres: La Policía secuestró elementos de dudosa procedencia, hay tres personas demorados

Efectivos policiales de distintas dependencias de Paso de los Libres y Mercedes, en el marco de una investigación por supuestos hechos de estafa, tras diligenciar cuatro órdenes de allanamiento en distintos domicilios de esa ciudad, logrando la demorar de tres personas y el secuestro de diversos elementos de interés para la causa.

Los distintos trabajos investigativos desplegados de manera conjunta y mancomunada, llevo a los policías diligenciar cuatro ordenes de allanamientos en diferentes domicilios de Paso de los Libres, para lo cual participaron efectivos de las Comisarías Primera, Segunda y Tercera de Paso de los Libres, personal de las Brigadas de Investigaciones de dichas dependencias y efectivos de las Comisarías Primera y Segunda de Mercedes.

Uno de los procedimientos se llevó a cabo en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Maestro Llaries y Belgrano, donde procedieron a la demora un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, además del secuestro de tres teléfonos celulares, diferentes documentaciones, una computadora portátil, una tablet, un chip telefónico, un anotador y tres talonarios o chequeras, entre otros elementos de interés para la causa.

Posteriormente, en una vivienda ubicada en calle Madariaga N°1200, se procedió a la demora de un joven de 20 años de edad y al secuestró un teléfono celular y documentación relacionada con automotores.

En tanto, otro de los procedimientos en un inmueble situado en calle Ditomazo N°1500, se procedió al secuestro de tres teléfonos celulares, un automóvil -marca Volkswagen Gol-, y documentaciones varias.

Los demorados y elementos secuestrados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, en tanto se continúan con las diligencias de rigor.