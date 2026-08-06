jueves, 6 de agosto de 2026

Allanamientos en San Luis del Palmar: La Policía recuperó una moto robada y varias partes desarmadas

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Luis del Palmar, en relación a un hecho delictivo que se investiga, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron ordenes de allanamientos, recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y secuestraron varias motopartes.

Las órdenes judiciales fueron diligenciadas en viviendas ubicada por calle Tucumán de la citada Localidad, donde los efectivos hallaron y secuestraron una motocicleta, la cual fue denunciada como sustraída días antes, ropas, cuadros y partes de tres motocicletas de dudosa procedencia, junto a otras motopartes, los cuales, presuntamente guardarían relación al hecho que se investiga.

Lo secuestrado fue puesto disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se prosiguieron con los tramites de rigor.