Allanamientos en San Luis del Palmar: La Policía recuperó una moto robada y varias partes desarmadas

Efectivos policiales de la Comisaria Distrito San Luis del Palmar, en relación a un hecho delictivo que se investiga, en colaboración con la Unidad Fiscal interviniente, diligenciaron ordenes de allanamientos, recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída y secuestraron varias motopartes.
Las órdenes judiciales fueron
diligenciadas en viviendas ubicada por calle Tucumán de la citada Localidad,
donde los efectivos hallaron y secuestraron una motocicleta, la cual fue
denunciada como sustraída días antes, ropas, cuadros y partes de tres motocicletas
de dudosa procedencia, junto a otras motopartes, los cuales, presuntamente
guardarían relación al hecho que se investiga.
Lo secuestrado fue puesto
disposición de la justicia y trasladado a la citada dependencia, donde se
prosiguieron con los tramites de rigor.