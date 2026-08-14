Allanamientos por abigeato en Goya: Secuestran carne, armas y varios elementos

Efectivos de la Unidad de Seguridad Rural y Ecológica de Goya en colaboración con la unidad fiscal interviniente, llevó adelante dos allanamientos en el marco de una investigación por un hecho de abigeato. Uno de los procedimientos arrojó resultado positivo, donde se hallaron distintos cortes y restos de un animal vacuno, que se encontraban acondicionados en un freezer ubicado debajo de una cama.
Asimismo, durante el
procedimiento se secuestraron armas de fuego de calibres 12 y 16, cartuchos,
cuchillos, machete, puñal, lazos de cuero, vainas, un serrucho carnicero y
otros elementos que serán sometidos a las pericias correspondientes.
En ese marco, en la citada dependencia policial se prosigue con los tramites de rigor a fin de determinar la procedencia del animal y avanzar con el esclarecimiento del hecho.