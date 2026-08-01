sábado, 1 de agosto de 2026

Alvear: La Policía recuperó aparatos y accesorios electrónicos que fueron denunciados como sustraídos, hay un demorado

Efectivos policiales de la Comisaría Distrito Alvear, en el marco de un legajo judicial en curso por -supuesto robo-, tras realizar diversas investigaciones, lograron hallar y recuperar varias cosas denunciadas como sustraídas, además, demorar a un joven.

El procedimiento se concretó luego de que los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de teléfonos celulares, auriculares, accesorios para dispositivos electrónicos, entre otras cosas, de un local comercial ubicado en la citada localidad, ante lo cual, se desplegaron amplios trabajos investigativos que posibilitaron hallar, abandonados en un descampado, varias cosas presuntamente vinculadas al hecho, además, una campera, prenda de vestir que presuntamente sería la utilizada al momento de cometer el ilícito.

Posteriormente y continuando con la línea de investigación, demoraron a un joven mayor de edad, quien estaría sindicado como presunto autor del hecho.

Al respecto, el demorado junto a lo recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con los tramites de rigor.