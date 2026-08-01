Alvear: La Policía recuperó aparatos y accesorios electrónicos que fueron denunciados como sustraídos, hay un demorado

El procedimiento se concretó
luego de que los efectivos tomaron conocimiento de la sustracción de teléfonos
celulares, auriculares, accesorios para dispositivos electrónicos, entre otras
cosas, de un local comercial ubicado en la citada localidad, ante lo cual, se
desplegaron amplios trabajos investigativos que posibilitaron hallar,
abandonados en un descampado, varias cosas presuntamente vinculadas al hecho,
además, una campera, prenda de vestir que presuntamente sería la utilizada al
momento de cometer el ilícito.
Posteriormente y continuando con
la línea de investigación, demoraron a un joven mayor de edad, quien estaría
sindicado como presunto autor del hecho.
Al respecto, el demorado junto a
lo recuperado fueron puestos a disposición de las autoridades judiciales
intervinientes y trasladados a la citada dependencia, donde se continuaron con
los tramites de rigor.