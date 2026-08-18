Apartaron al Jefe de la Comisaría Primera de Saladas tras un episodio de violencia de género

COMUNICADO OFICIAL
La Policía de la Provincia de Corrientes
informa a la comunidad y a los medios de comunicación que, ante un hecho en el
que una suboficial de esta institución habría sido víctima de violencia de
género por parte de su pareja, hecho que derivó en su hospitalización, se
activaron de manera inmediata los mecanismos institucionales, judiciales y
administrativos correspondientes.
Las actuaciones se iniciaron de oficio a través
de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Saladas, bajo la carátula
"Supuesta Infracción a la Ley N.º 26.485, Violencia de Género",
encontrándose la causa judicializada y bajo intervención de la autoridad fiscal
competente. En el marco de la investigación se recibieron testimonios que hacen
referencia a una presunta conducta impropia por parte del titular de la
Comisaría Primera de Saladas hacia la suboficial, situación que, conforme surge
de las declaraciones incorporadas a la causa, habría motivado la reacción de la
pareja de la funcionaria, desencadenando la agresión física.
Ante estos elementos, se le dio de inmediato
intervención a la Dirección General de Asuntos Internos, que inició de oficio
las actuaciones administrativas tendientes a determinar las responsabilidades
que pudieran corresponder.
En virtud de ello, conforme a las facultades conferidas, la jefatura de policía, en la víspera, se procedió a relevar al jefe de la Comisaría Primera de Saladas, quedando sujeto tanto a la investigación judicial como a las actuaciones administrativas en trámite. La Policía de la Provincia de Corrientes reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la función policial. Toda conducta que vulnere la integridad, la dignidad de las personas o comprometa la imagen y los valores de la institución, será abordada con celeridad y firmeza, garantizando siempre el debido proceso y en concordancia con los lineamientos impartidos por el Poder Ejecutivo Provincial y el Ministerio de Seguridad.