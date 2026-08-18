martes, 18 de agosto de 2026

Apartaron al Jefe de la Comisaría Primera de Saladas tras un episodio de violencia de género

COMUNICADO OFICIAL

La Policía de la Provincia de Corrientes informa a la comunidad y a los medios de comunicación que, ante un hecho en el que una suboficial de esta institución habría sido víctima de violencia de género por parte de su pareja, hecho que derivó en su hospitalización, se activaron de manera inmediata los mecanismos institucionales, judiciales y administrativos correspondientes.

Las actuaciones se iniciaron de oficio a través de la Comisaría de la Mujer y el Menor de Saladas, bajo la carátula "Supuesta Infracción a la Ley N.º 26.485, Violencia de Género", encontrándose la causa judicializada y bajo intervención de la autoridad fiscal competente. En el marco de la investigación se recibieron testimonios que hacen referencia a una presunta conducta impropia por parte del titular de la Comisaría Primera de Saladas hacia la suboficial, situación que, conforme surge de las declaraciones incorporadas a la causa, habría motivado la reacción de la pareja de la funcionaria, desencadenando la agresión física.

Ante estos elementos, se le dio de inmediato intervención a la Dirección General de Asuntos Internos, que inició de oficio las actuaciones administrativas tendientes a determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.

En virtud de ello, conforme a las facultades conferidas, la jefatura de policía, en la víspera, se procedió a relevar al jefe de la Comisaría Primera de Saladas, quedando sujeto tanto a la investigación judicial como a las actuaciones administrativas en trámite. La Policía de la Provincia de Corrientes reafirma su compromiso con la transparencia, la legalidad y el estricto cumplimiento de los deberes inherentes a la función policial. Toda conducta que vulnere la integridad, la dignidad de las personas o comprometa la imagen y los valores de la institución, será abordada con celeridad y firmeza, garantizando siempre el debido proceso y en concordancia con los lineamientos impartidos por el Poder Ejecutivo Provincial y el Ministerio de Seguridad.