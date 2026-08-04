Autoridades provinciales y policiales participaron de una mesa de trabajo sobre seguridad regional

Acompañaron al ministro la
subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el subsecretario de Seguridad
Vial, Dr. Juan Manuel Saloj; el jefe de Policía de Corrientes, Crio. Gral. Lic.
Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío
Aceval; e integrantes del Estado Mayor Policial.
Durante la jornada se abordaron
distintos ejes vinculados a la coordinación federal en materia de seguridad, el
fortalecimiento de las estrategias de prevención, la gestión de emergencias, la
seguridad en zonas de frontera y el combate al crimen organizado, promoviendo
el intercambio de experiencias entre las provincias de la región.
La participación de la delegación
correntina reafirma el compromiso del Gobierno Provincial y de la Policía de
Corrientes con el trabajo conjunto entre jurisdicciones, impulsando acciones
coordinadas que contribuyan a brindar mayores niveles de seguridad y protección
a la ciudadanía.