martes, 4 de agosto de 2026

Autoridades provinciales y policiales participaron de una mesa de trabajo sobre seguridad regional

CHACO
En el marco del II Consejo Regional de Seguridad Interior, desarrollado en la ciudad de Resistencia provincia del Chaco, el ministro de Seguridad de Corrientes, Adán Gaya, participó de una mesa de trabajo junto a autoridades nacionales, provinciales y representantes de las fuerzas de seguridad, con el objetivo de fortalecer las políticas públicas y la articulación regional en materia de seguridad.

Acompañaron al ministro la subsecretaria de Seguridad, Lic. Ingrid Jetter; el subsecretario de Seguridad Vial, Dr. Juan Manuel Saloj; el jefe de Policía de Corrientes, Crio. Gral. Lic. Miguel Ángel Leguizamón; el subjefe de Policía, Crio. Gral. Walter Darío Aceval; e integrantes del Estado Mayor Policial.

Durante la jornada se abordaron distintos ejes vinculados a la coordinación federal en materia de seguridad, el fortalecimiento de las estrategias de prevención, la gestión de emergencias, la seguridad en zonas de frontera y el combate al crimen organizado, promoviendo el intercambio de experiencias entre las provincias de la región.

La participación de la delegación correntina reafirma el compromiso del Gobierno Provincial y de la Policía de Corrientes con el trabajo conjunto entre jurisdicciones, impulsando acciones coordinadas que contribuyan a brindar mayores niveles de seguridad y protección a la ciudadanía.