viernes, 14 de agosto de 2026

Colonia Liebig: Demoran a un hombre, secuestran una moto, una balanza de precisión y un teléfono celular

Efectivos policiales de la Comisaría de Distrito Primera de Colonia Liebig, en el marco de tareas de prevención, procedieron a la demora de un hombre y al secuestro preventivo de una motocicleta y otros elementos.

El procedimiento se concretó cuando los mencionados efectivos realizaban recorridas de prevención y observaron una motocicleta que circulaba a realizando maniobras peligrosas, por lo que procedieron a la identificación a su conductor, tratándose de un hombre mayor de edad.

Asimismo, durante el procedimiento se procedió al secuestro de una motocicleta -marca Corven Energy-, una balanza digital de precisión, un chaleco refractario, un par de guantes, un teléfono celular -marca Motorola-, elementos que se encontraba dentro de un bolso.

Por tal motivo por el cual se procedió a su demora del hombre y junto a todo lo secuestrado fue trasladado hasta la citada dependencia policial, donde se continúan con los trámites correspondientes, quedando todo a disposición de la autoridad judicial en turno.