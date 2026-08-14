Colonia Liebig: Demoran a un hombre, secuestran una moto, una balanza de precisión y un teléfono celular

Efectivos policiales de la
Comisaría de Distrito Primera de Colonia Liebig, en el marco de tareas de
prevención, procedieron a la demora de un hombre y al secuestro preventivo de
una motocicleta y otros elementos.
El procedimiento se concretó
cuando los mencionados efectivos realizaban recorridas de prevención y
observaron una motocicleta que circulaba a realizando maniobras peligrosas, por
lo que procedieron a la identificación a su conductor, tratándose de un hombre
mayor de edad.
Asimismo, durante el
procedimiento se procedió al secuestro de una motocicleta -marca Corven
Energy-, una balanza digital de precisión, un chaleco refractario, un par de
guantes, un teléfono celular -marca Motorola-, elementos que se encontraba
dentro de un bolso.
Por tal motivo por el cual se
procedió a su demora del hombre y junto a todo lo secuestrado fue trasladado
hasta la citada dependencia policial, donde se continúan con los trámites
correspondientes, quedando todo a disposición de la autoridad judicial en
turno.