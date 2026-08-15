Colonia Liebig: Secuestraron más de 50 kilos de marihuana y detuvieron a dos hombres

OPERATIVO EN CONJUNTO
El procedimiento, se concretó
alrededor de las 20:30 horas, cuando personal de Gendarmería Nacional, con
asiento en Gobernador Virasoro, solicitó colaboración a la Policía para
identificar un automóvil Citroën C4, que circulaba a gran velocidad y de manera
peligrosa por Ruta Nacional N°14, antes del acceso a esa localidad.
Ante ello, efectivos policiales
se desplazaron hacia la zona indicada, logrando localizar el rodado en
inmediaciones del Paraje Santa Rosa, jurisdicción de Colonia Liebig. Al
aproximarse, los ocupantes del vehículo, descendieron del automóvil y se dieron
a la fuga entre la vegetación de lugar, dejando abandonado el rodado.
Al realizar la correspondiente
verificación del automóvil, los efectivos observaron en su interior varios
bultos envueltos en bolsas, que contenían una sustancia vegetal que
presumiblemente se trataría de marihuana, con un peso aproximado de 51
kilogramos.
Posteriormente, continuando con
la línea investigativa del hecho, en horas de la mañana de ayer 13-08-26, cerca
de las 11:00 horas, los efectivos tomaron conocimiento de que los dos hombres
habrían abordado un colectivo de larga distancia, con destino a Gobernador
Virasoro. Por tal motivo, el personal policial se dirigió hacia dicha localidad
y, sobre Ruta Nacional N° 14, a la altura del Parque Industrial, logró detener
la marcha del colectivo, donde se procedió a la identificación y demora de dos
hombres, ambos mayores de edad.
Finalmente, ambos demorados
fueron trasladados hasta la Sección de Gendarmería Nacional, donde quedaron a
disposición de la justicia, mientras se continúan con las diligencias
correspondientes.