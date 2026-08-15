sábado, 15 de agosto de 2026

Colonia Liebig: Secuestraron más de 50 kilos de marihuana y detuvieron a dos hombres

OPERATIVO EN CONJUNTO

En horas de la noche del miércoles 12-08-26, efectivos de la Comisaría de Distrito Primera de Colonia Liebig, en colaboración con personal de Gendarmería Nacional, en el marco de tareas de prevención y operativos desplegados en la zona, lograron secuestrar más 50 kilos de marihuana y aprehender a dos hombres que tendrían vinculación al hecho.

El procedimiento, se concretó alrededor de las 20:30 horas, cuando personal de Gendarmería Nacional, con asiento en Gobernador Virasoro, solicitó colaboración a la Policía para identificar un automóvil Citroën C4, que circulaba a gran velocidad y de manera peligrosa por Ruta Nacional N°14, antes del acceso a esa localidad.

Ante ello, efectivos policiales se desplazaron hacia la zona indicada, logrando localizar el rodado en inmediaciones del Paraje Santa Rosa, jurisdicción de Colonia Liebig. Al aproximarse, los ocupantes del vehículo, descendieron del automóvil y se dieron a la fuga entre la vegetación de lugar, dejando abandonado el rodado.

Al realizar la correspondiente verificación del automóvil, los efectivos observaron en su interior varios bultos envueltos en bolsas, que contenían una sustancia vegetal que presumiblemente se trataría de marihuana, con un peso aproximado de 51 kilogramos.

Posteriormente, continuando con la línea investigativa del hecho, en horas de la mañana de ayer 13-08-26, cerca de las 11:00 horas, los efectivos tomaron conocimiento de que los dos hombres habrían abordado un colectivo de larga distancia, con destino a Gobernador Virasoro. Por tal motivo, el personal policial se dirigió hacia dicha localidad y, sobre Ruta Nacional N° 14, a la altura del Parque Industrial, logró detener la marcha del colectivo, donde se procedió a la identificación y demora de dos hombres, ambos mayores de edad.

Finalmente, ambos demorados fueron trasladados hasta la Sección de Gendarmería Nacional, donde quedaron a disposición de la justicia, mientras se continúan con las diligencias correspondientes.