viernes, 14 de agosto de 2026

Colonia Liebig: Tras un siniestro vial recuperan una motocicleta que fue robada en Misiones

En la tarde de ayer 13-08-26, efectivos policiales de la Comisaría de distrito primera de Colonia Liebig, en un procedimiento realizado en la localidad de Colonia Liebig, intervinieron a raíz de un siniestro vial protagonizado por una motocicleta. Durante las averiguaciones realizadas, surgieron indicios que vinculaban al rodado con un hecho de hurto ocurrido en la localidad de Apóstoles, Misiones.

Ante esta situación, se efectuaron las consultas correspondientes con sus pares de la Policía de Misiones, desde donde se confirmó que la motocicleta registraba pedido de secuestro vigente por un hecho de hurto denunciado en el pasado mes de julio de 2026. En el marco de las diligencias investigativas, se logró establecer además quiénes habrían tenido en su poder el rodado, procediéndose a la demora de dos personas, uno de ellos es menor de edad.

Finalmente, por disposición del fiscal interviniente, ambas personas quedaron demoradas y la motocicleta fue secuestrada preventivamente, en tanto, en la citad dependencia policial se continúan con las diligencias correspondientes.