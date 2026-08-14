Colonia Liebig: Tras un siniestro vial recuperan una motocicleta que fue robada en Misiones

Ante esta situación, se
efectuaron las consultas correspondientes con sus pares de la Policía de
Misiones, desde donde se confirmó que la motocicleta registraba pedido de
secuestro vigente por un hecho de hurto denunciado en el pasado mes de julio de
2026. En el marco de las diligencias investigativas, se logró establecer además
quiénes habrían tenido en su poder el rodado, procediéndose a la demora de dos
personas, uno de ellos es menor de edad.
Finalmente, por disposición del fiscal interviniente, ambas personas quedaron demoradas y la motocicleta fue secuestrada preventivamente, en tanto, en la citad dependencia policial se continúan con las diligencias correspondientes.