Culto de Acción de Gracias en el marco del 55° aniversario de la Policía de Corrientes

JEFATURA DE POLICÍA
En el patio central de la Jefatura de Policía de Corrientes se realizó el tradicional Culto de Acción de Gracias, en el marco de las actividades conmemorativas por el 55° aniversario de vida institucional de la Policía de Corrientes.
La ceremonia contó con la
presencia de la Subsecretaria de Seguridad Lic. Ingrid Jetter, el Director
General de Personal y Formación Policial Crio. Gral. Lic. Diego Luis Sotelo
Fernández, el Director General de Lucha contra el Fuego Crio. Gral. Horacio Fabio
Ramon Rodríguez, junto a jefes de distintas áreas de la Institución y personal
policial.
Al finalizar, hicieron uso de la
palabra la Subsecretaria de Seguridad y el director general de personal y
formación policial, quienes destacaron el valor de la fecha y la importancia de
renovar el compromiso de servicio. Posteriormente, se compartió un encuentro de
camaradería en el Salón Azul de la Jefatura de Policía.