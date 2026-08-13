jueves, 13 de agosto de 2026

Culto de Acción de Gracias en el marco del 55° aniversario de la Policía de Corrientes

JEFATURA DE POLICÍA 
En el patio central de la Jefatura de Policía de Corrientes se realizó el tradicional Culto de Acción de Gracias, en el marco de las actividades conmemorativas por el 55° aniversario de vida institucional de la Policía de Corrientes.

La ceremonia contó con la presencia de la Subsecretaria de Seguridad Lic. Ingrid Jetter, el Director General de Personal y Formación Policial Crio. Gral. Lic. Diego Luis Sotelo Fernández, el Director General de Lucha contra el Fuego Crio. Gral. Horacio Fabio Ramon Rodríguez, junto a jefes de distintas áreas de la Institución y personal policial.

Al finalizar, hicieron uso de la palabra la Subsecretaria de Seguridad y el director general de personal y formación policial, quienes destacaron el valor de la fecha y la importancia de renovar el compromiso de servicio. Posteriormente, se compartió un encuentro de camaradería en el Salón Azul de la Jefatura de Policía.